Foggia: Bomba davanti a casa di riposo per anziani

Una serratura sventrata, ma, per fortuna, non ci sono vittime nell'esplosione di una bomba rudimentale di fronte al centro anziano, il "sorriso di Stefano" a Foggia. Il boato fu udito in diverse aree della città, intorno alle 14.40, facendo precipitare la polizia di fronte agli edifici che ospitano la casa di cura in Via Vincenzo Acquaviva. La famiglia Telesforo aveva già sofferto e riferito altri episodi intimidatori da parte dei locali. Il responsabile del personale Cristian Vigilante e suo fratello Luca sono scortati subito dopo gli atti intimidatori, tra cui l'esplosione dell'auto di Cristian Vigilante.