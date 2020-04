Luigi Di Maio : Dall'estero arrivate 30 milioni di mascherine, 22 solo dalla Cina

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio fornisce dati sulle maschere che sono venute dall'estero in Italia per far fronte all'emergenza del coronavirus. Di Maio ne parla durante le interrogazioni alla Camera e spiega: "30 milioni di maschere venivano dall'estero, di cui 22 milioni venivano dalla Cina". Per quanto riguarda il "dibattito in corso sull'origine degli aiuti - continua - in situazioni di emergenza, è necessario agire rapidamente e concretamente. Le vite di infermieri medici, operatori sanitari, forze dell'ordine e tutti gli italiani devono proteggersi e tutto il necessario sarà fatto ".

Il ministro degli Esteri chiede di evitare polemiche sull'origine delle forniture sanitarie. Spiega che "600 segnalazioni da potenziali fornitori" provenivano dall'estero. Per quanto riguarda la Cina, una società privata ha firmato un contratto di oltre 100 milioni di dollari "a prezzi di mercato" e una prima tranche "è arrivata ieri". "L'Italia non è sola in questa emergenza", afferma Di Maio, ricordando da quali paesi provengono i dispositivi e menziona anche Brasile, Egitto, Filippine, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti.

"Solo ieri, aggiunge Di Maio, tra Malpensa e Roma, sono sbarcati diversi aerei per un totale di oltre 7 milioni di maschere, la cui distribuzione nel territorio nazionale non è di competenza del Ministero degli Affari Esteri. Anche se oggi arriveranno più aiuti dalla Turchia a Pratica di Mare, che riceverò personalmente." Infine, Di Maio risponde anche a un'altra domanda posta da Fratelli d'Italia, che mette in discussione l'erogazione dei fondi concessi alla Tunisia "sulla base di un memorandum firmato nel 2017": "Non è un atteggiamento costruttivo - risponde il Ministro degli Affari Esteri "Non è ciò di cui abbiamo bisogno, non è patriottico gettare le persone nel caos con informazioni false e già corrette. Siamo nell'anno zero e la nostra nazione ha bisogno di unità e un profondo senso di responsabilità."