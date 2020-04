INPS e bonus di 600 euro : non c'è fretta, sito bloccato inutilmente

Oggi, 1 aprile, il sitobloccato è l'argomento più dibattuto: è chiaro che l'errore di sistema generato è collegato a domande sul. Dobbiamo anche tenere conto del problema della privacy, che comporta una violazione dei dati personali come mai prima in Italia (una volta all'interno per inviare la richiesta, i dati di altri utenti sono stati ritrovati a causa di una più probabile sovrapposizione di account collegati forse al fatto che, in questo momento, è sufficiente connettersi al, o piuttosto dotato solo dei primi 8 caratteri, quelli ricevuti dall'utente per email o SMS).

Ciò che è accaduto in sé è molto grave, ma siamo sicuri che l'Istituto nazionale di sicurezza sociale sta già lavorando per sistemare tutto nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, coloro che non sono ancora riusciti a richiedere il bonus di 600 euro possono stare tranquilli. A tale proposito è intervenuto il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pasquale Tridico, che, intervistato da "huffingtonpost.it", ha sottolineato che il sito web dell'INPS è stato bloccato a causa dell'arrivo di circa 300 mila domande per il bonus di 600 euro tra l'una del mattino e le otto e mezza. Un afflusso di portata innaturale, che in seguito ha generato gli inconvenienti che tutti conosciamo. Tuttavia, non è escluso che l'errore risieda in un attacco di un hacker. I server sono monitorati minuto per minuto.

Tridico rassicura quindi gli utenti, affermando che non c'è fretta. Le domande possono essere presentate durante il periodo di crisi (sperando che finisca sempre presto), anche perché il governo sta preparando una misura per rifinanziare le misure attuali e anche altre. Come riportato da 'repubblica.it', le dichiarazioni di Tridico, sebbene rassicuranti, vanno contro quelle che sono apparse per un periodo piuttosto breve sul sito web dell'INPS ieri, 31 marzo, in cui è stato chiarito che l'accettazione delle richieste sarebbe avvenuta in ordine cronologico data l'assenza di un criterio di allocazione dei fondi (pari a 3 miliardi), dove non erano sufficienti per tutti.