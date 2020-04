Cancellare i programmi di Barbara D’Urso : La petizione spopola sul web

Nascita della petizione online contro Barbara D'Urso, lanciata dopo la preghiera dal vivo insieme a Matteo Salvini, trasmessa domenica sera su Canale 5. Il titolo della raccolta di firme rilasciata su Change.org è più che esplicito, Cancellare i programmi di Barbara D’Urso. Sui social network, il video della preghiera televisiva dei due diventa virale, con una valanga di commenti velenosi e insulti. "Posso recitarlo, inizia il presentatore, perché ogni notte che faccio il rosario non mi vergogno, infatti, sono orgoglioso di dirlo. Riposo eterno, dai loro, o Signore, e lascia che la Luce perpetua risplenda su di loro. Riposa in pace. Amen. Dopo pochi minuti, la rete si scatena.

"E con questi due che recitano l'Eterno riposano insieme in televisione, abbiamo visto tutto. Chiedo scusa ai morti", scrive Selvaggia Lucarelli. E poi, Claudio Carrara de Brescia commenta: “Mio padre è morto nell'ospedale di BG il 3/3 ... da solo, come sfortunatamente tutti i positivi # Covid_19. Questo piccolo teatro squallido è un insulto alla tua memoria! Con quale coraggio! Barbara D'Urso e Matteo Salvini dovrebbero vergognarsi! Non ci sono parole spiacevoli! ".

"Questa volta ha superato il limite", ha spiegato Mattia Mat, l'utente che ha promosso la petizione circa 24 ore fa, per chiedere che il suo programma "venisse definitivamente cancellato". Tra le migliaia di utenti che hanno firmato l'appello, molti hanno lasciato un commento, mai lusinghiero: "Basta con questa televisione spazzatura. È ora di cambiare l'intrattenimento televisivo", "Penso che sia uno spettacolo televisivo pacchiano e retrogrado con interferenze religiose e politica non motivata ".

Non mancavano barzellette, come quella della storia satirica 'Il sovrano rutto': “Dopo una preghiera diretta con Barbara D'Urso, Salvini proverà due miracoli domenica prossima: trasforma l'acqua in vino e la merda in voti. Scrive il regista "Wired" Federico Ferrazza: "Barbara D’Urso e Matteo Salvini hanno recitato l'Eternal Rest, la preghiera per i morti dei cattolici, in diretta televisiva. Possa qualsiasi dio proteggerci." La raccolta di firme ha raggiunto oltre 255 mila firme.