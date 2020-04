Coronavirus, ecco le zone meno colpite dal Covid-19

Ci sono Ferrera Erbognone nella zona di Pavia, alcuni comuni della provincia di Torino e poi Ferrara, Rovigo, Polesine e Belluno, fino a Nemi nel Lazio e i comuni dell'interno della Sardegna. Sono alcune aree in cui il coronavirus non è arrivato. Queste sono isole felici in cui Covid-19 ha messo radici o ha messo radici in misura minore, al punto che gli scienziati stanno cercando di comprenderne le ragioni, compresa non solo la geografia ma anche la genetica.

Non ci sono casi positivi in ??questa piccola città in provincia di Pavia. Sicuramente la popolazione ha rispettato le ordinanze alla lettera, come sottolineato dal sindaco Giovanni Fassina. Inoltre, bisogna dire che per raggiungere la città esiste una sola strada provinciale, mentre i luoghi di incontro sono la piazza e il parco. Come riporta Il Messaggero, questi sono fattori che facilitano l'isolamento, anche se a pochi chilometri c'è una raffineria Agip e un'infrastruttura Eni. In questo senso, il primo cittadino ha deciso di avviare un'indagine con l'obiettivo di identificare gli anticorpi anti-coronavirus nella popolazione, in collaborazione con la Fondazione Mondino. La campagna è iniziata giovedì 26 marzo e si concluderà domani. Questi sono test di chimica del sangue gratuiti o campioni di sangue volontari, che tuttavia non possono avere un significato diagnostico come specificato dall'Istituto Neurologico di Pavia.

Nella provincia di Torino ci sono diversi villaggi che sono rimasti immuni dalle infezioni. Nel comune di San Giusto Canavese, il sindaco Giosi Boggio fece saltare in aria i droni. Il primo cittadino ha dichiarato che si è rivelato un esperimento efficace poiché i risultati sono stati osservati. Anche l'area di Bairo non ha avuto casi positivi e qui l'amministrazione comunale ha distribuito le maschere, mentre a Cesana e Claviere i sindaci hanno chiesto ai non residenti di denunciarsi.

La città di Estensi ha 320 pazienti ed è la zona meno colpita dell'Emilia-Romagna, dove ci sono 14.074 positivi e 1.644 morti. Il commissario straordinario per l'epidemia Sergio Venturi ha sottolineato che nella città emiliana le persone infette non sono aumentate e ha ipotizzato che la talassemia e la malaria abbiano influenzato mantenendo queste aree quasi intatte dal virus.

La città di Rodigo ha solo 29 aspetti positivi e in Veneto rappresenta un'eccezione insieme alla provincia di Belluno e Polesine. Nella prima zona, i paesi in cui Covid-19 non è arrivato sono 9 su 61 e nella seconda 20 su 50.