Acquisto di nomi di dominio con shopify

Bene, tutto è sistemato e il vostro sito web è quasi pronto per l'uso. Ma, avete ancora il passo più noioso e dispendioso in termini di tempo, che è la scelta e l'acquisto del nome di dominio! Ma questo era prima!

Prima di shopify!

Shopify è specializzata dal 2006 nella creazione di siti web di e-commerce. Il suo obiettivo è quello di accompagnare gli imprenditori che non hanno competenze nella creazione di negozi online, dall'inizio alla fine del loro progetto, offrendo loro una soluzione Saas (Software as service).

L'acquisizione del nome di dominio fa quindi parte del processo di creazione di un negozio online. È un passo fondamentale per il quale Shopify ha semplificato il processo.

La ripercussione del nome di dominio

Non potremo mai sottolineare abbastanza l'importanza sull'importanza di scegliere un buon nome di dominio. Infatti, il nome di dominio è un elemento chiave nel referenziamento naturale del vostro sito e nella strategia di marketing del vostro negozio.

Vi raccomandiamo quindi di includere il vostro marchio nel nome del dominio, così come una parola chiave che può essere utilizzata per il referenziamento organico.

È importante pensare a come ottimizzare la visibilità del proprio sito web. Il nome di dominio deve essere orientato al SEO (Search Engine Optimization).

Scegliere e acquistare il proprio nome di dominio con Shopify:

Assicurarsi della disponibilità dell' nome del dominio

Quando pensi di aver trovato il tuo nome del dominio, Shopify ti chiederà di inserirlo in un campo speciale per vedere se è disponibile a livello internazionale, perche un nome di dominio dovrà essere unico, come ciascuno dei siti presenti sul web.

Se il nome di dominio a cui stavi pensando non è purtroppo più disponibile e sei senza ispirazione, Shopify è in grado di darti suggerimenti indicandoti una parola chiave relativa alla tua attività, suggerendo un elenco abbastanza completo di nomi di dominio, con un nome che si distinguerà da solo dalla lista e che potrebbe sembrare più appropriato di quello che avevi pensato inizialmente.

Ti consigliamo di valutare i vantaggi e gli svantaggi della scelta del nome di dominio:

Questo nome ti consentirà di creare un vero marchio?

Questo continuerà ad adattarsi allo sviluppo che prevedi per il tuo e-commerce?

Puoi differenziarti dagli altri siti dello stesso settore e utilizzare le tue parole chiave?

Considera anche che alcuni dei siti più famosi hanno nomi che non hanno significato, ma sono memorabili. Per citare alcuni esempi: Yahoo, Amazon, Coca-Cola.

Con tutte le opzioni di estensione disponibili, come scegli quella giusta per la tua azienda?

La scelta più semplice è .com se disponibile. Questa è davvero l'estensione più preziosa e più utilizzata. Secondo il Blog di GrowthBadger , questa estensione mantiene il 33% più facilmente rispetto a tutte le altre estensioni di dominio.

Se ciò non è possibile, ripiegare su .org (di solito riservato a organizzazioni di ogni tipo) o su .net. Infine, è del tutto logico e intelligente scegliere un'estensione .it se la tua azienda ha sede in Italia.

Puoi anche passare a opzioni più creative. Ad esempio .bio se offri prodotti naturali o .store per consentire al tuo negozio online di distinguersi immediatamente. Che tu abbia un negozio online o un negozio fisico, questa piccola particolarità può fare una grande differenza nello sviluppo del tuo business.

Shopify è il sistema più adatto per coloro che iniziano nel commercio elettronico. Questa piattaforma è piena di strumenti gratuiti e a pagamento per avviare un negozio in pochi clic e non devi preoccuparti dell'hosting automatico o dell'acquisto di un nome di dominio da fornitori di terze parti.

È una società che fornisce molto supporto agli utenti . Oltre alla versione gratuita, ci sono molte opzioni alternative che puoi pagare per licenza. Le versioni Enterprise e Professional si distinguono come le due migliori offerte. Se sei un principiante, consulta i loro pacchetti e scegli quello più adatto per le vostre esigenze professionali.