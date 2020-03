Fermi 10 e Lotto e altri giochi in tabaccheria dal 31 marzo, quando si rigioca?

I fan di 10 ema anche di tutti gli altri giochi di tabacchi sono avvertiti: da oggi 31 marzo il loro passatempo non sarà più garantito. Solo Gratta&Vinci resiste anche all'ultima misura restrittiva, anche dopo il blocco die altri in generale, le altre scommesse virtuali sono, da queste ore, vietate per gli italiani che finora sono andati in tabaccheria solo per provvedere al gioco. I monopoli, a questo proposito, hanno registrato una grande presenza di cittadini nei negozi aperti e la loro abitudine di intrattenersi per controllare l'esito dei sorteggi.

Questi comportamenti si sono scontrati, ovviamente, con le disposizioni contro la diffusione delle infezioni da Covid-19. Da qui la necessità di interrompere immediatamente queste attività, di fatto fondamentali proprio per l'attuale situazione di emergenza. La sospensione dei giochi già citati nelle tabaccherie e nelle edicole è rimasta aperta (anche a seguito delle restrizioni degli ultimi decreti) mira a non creare opportunità di contagio in questo momento cruciale. Le opportunità di raccolta più che mai richieste dal gioco il 10 e Lotto e non solo dovevano essere ripristinate forse per un po 'di tempo, ma solo a oggi, 31 marzo, la decisione finale è stata presa in merito.

L'ultima disposizione prevede anche scommesse su eventi sportivi ancora oggi possibili, anche simulati e non reali. Come già sottolineato, gli unici giochi ancora attivi saranno per ora solo Gratta&Vinci, perché questi (dopo l'acquisto) non causano folle di persone. Le attuali disposizioni saranno probabilmente in vigore per diverse settimane, almeno fino alla fine dell'emergenza Covid-19 in Italia. Per rigiocare si dovrà aspettare almeno due settimane, dopo il 15 Aprile.