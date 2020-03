Unicredit : alert per i problemi oggi 31 marzo

Presta molta attenzione oggi al 31 marzo per quanto riguarda le questioni Unicredit che potrebbero rendere particolarmente difficile il normale utilizzo del banking online. Questa è un'anomalia che, almeno per ora, non è così grave, ma è chiaro che sarà necessario monitorare il problema con grande attenzione durante il giorno. Un momentaneo malfunzionamento del sito o un bug più importante? Certamente non ci sono precondizioni per parlare di down portando alla tua attenzione i problemi Unicredit incontrati da alcuni utenti oggi 31 marzo. Secondo le prime testimonianze, la prospettiva è quella di affrontare possibili inconvenienti, in particolare utilizzando l'app ufficiale della banca. Attendiamo qualsiasi comunicazione ufficiale per meglio inquadrare la questione. Puoi monitorare i problemi Unicredit grazie alle informazioni fornite da Down Detector.