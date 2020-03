La tosse poi il silenzio, il professore Fabrizio Borgi muore durante videoconferenza con gli alunni

Stava tenendo una conferenza ai suoi allievi tramite videoconferenza, poi ha iniziato a tossire. Le tosse, solo una coppia, sono state seguite da un silenzio terrificante. Così morì Fabrizio Borgi, professore di 58 anni di Sant'Elidio a Mare, in provincia di Fermo. L'uomo, che stava seguendo le misure restrittive imposte e teneva lezioni di videoconferenza per i suoi allievi ora che le scuole erano chiuse, fu colpito da un attacco di cuore. Durante la lezione di insegnamento a distanza, si alzò, si allontanò dietro una tenda e i ragazzi non lo videro mai più. Sentirono solo tosse. Quindi silenzio assoluto. E così è morto. Una tragedia incredibile che rende questo momento difficile ancora più insopportabile. Fabrizio Borgi lascia moglie e figlia. Una morte assurda, quella del professore, è morto sul web con i suoi studenti. o

Mentre l'uomo aveva il malore il tablet rimase connesso con gli alunni che, quindi, videro tutto. In effetti, gli alunni di Borgi hanno lanciato l'allarme e hanno chiesto aiuto. Inizialmente credevano che il professore fosse partito per motivi personali o per telefono. Quindi, quando si resero conto che era grave, avvertirono i soccorritori che intervenivano rapidamente. Nonostante la tempestività del salvataggio, non c'era nulla da fare e l'uomo morì di infarto. Un'ambulanza e un'auto della Croce Blu di Sant'Elpidio a Mare arrivarono davanti alla casa dell'insegnante, una pattuglia di carabinieri e due poliziotti locali e una squadra di vigili del fuoco. Al momento, la governante era in casa con l'uomo, ma era in un'altra stanza e non notò nulla.

È stata proprio la donna ad aprire la porta ai soccorritori. Ma i tentativi di rianimare l’uomo sono stati vani e il professore è morto così, sotto gli occhi dei suoi alunni dopo un paio di colpi di tosse e qualche minuto di silenzio. Una tragedia senza pari che rende ancora più triste questo momento atroce per il nostro paese.