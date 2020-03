Red Dead Online: PE EXTRA, ricompense, e molto altro

PE EXTRA E SCONTI PER IL RUOLO DI DISTILLATORE. In più, ricompensa da 100 RDO$, nuova Serie di Rese dei conti e altro.

BONUS PER I DISTILLATORI

Ami l’ambizione e il contrabbando di liquori? Dal 24 al 30 marzo, in Red Dead Online, riceverai il 50% di PE del Ruolo in più nelle missioni di vendita, da contrabbandiere e della storia del Distillatore. Chi deve ancora vestire il ruolo di Distillatore dovrà raggiungere il rango 5 del Ruolo di Commerciante o aver completato una missione di vendita da Commerciante. A quel punto, Cripps gli farà incontrare la leggendaria distillatrice Maggie Fike al ranch Emerald. Solo per questa settimana, riceverai 10 Lingotti d’Oro di sconto su tutte le Capanne da Distillatore, oltre al 40% di sconto su tutti i cavalli Trottatori del Norfolk e sull’espansione banda del Saloon.

BONUS ABITI E SFIDE DEL RUOLO

I fuorilegge più alla moda che riempiranno i sette slot abito riceveranno come ricompensa una fondina mancina di rango inferiore a 70 gratis a scelta. È il momento giusto per un cambio radicale. Completa 3 Sfide del Ruolo per qualsiasi Ruolo e ottieni 100 RDO$ come ricompensa.

SERIE DI RESE DEI CONTI: ULTIMO SUPERSTITE

Dal 24 al 30 marzo, la Serie di Rese dei conti: Ultimo superstite presenta la nuova variazione ad arma casuale, in modalità tutti contro tutti, di Ultimo superstite. Ogni giocatore avrà a disposizione un’arma casuale per riuscire a sopravvivere. Mappe: Miniera di Annesburg, Armadillo e Cimitero.

RICOMPENSE DI RANGO IN CORSO FINO ALL’1 GIUGNO