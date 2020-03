È nata la piccola Isabel : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori bis

In questo triste momento per il nostro paese, fortunatamente, arrivano anche buone notizie. E una bellissima notizia è appena arrivata! Nascono i secondi figli di. L'annuncio è stato fatto da papà Bobo che ha pubblicato una foto su Instagram con un inchino e il nome della ragazza. La ragazza è nata a Milano e sta bene e anche madre Costanza sta bene. Costanza e Bobo sono al settimo cielo: la loro famiglia si è espansa e non potrebbero essere più felici. La coppia ha già una figlia, Stella, nata a novembre 2018. Costanza Caracciolo, ex pergamena, è una donna "speciale": è stata l'unica a ottenere la testa di Bobo Vieri. Oltre ad avere due figlie insieme, le due si sono anche sposate a marzo 2019. Ma lo hanno fatto in segreto e nessuno sapeva nulla tranne le cose fatte. Si amano, sono belli, ricchi e famosi. E ora hanno anche un altro figlio.A proposito, il nome che hanno scelto per la ragazza è un nome particolare che non ci suona affatto nuovo. Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno scelto Isabel come nome da dare alla loro seconda figlia. Esatto, come il nome del terzo figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Non è un nome così comune ma suona bene,. E ti piace? Nello scatto che Vieri ha pubblicato su Instagram si legge: “Benvenuto Isabel. Coco ti amo per sempre ". Una dedizione d'amore anche alla moglie che ama come se fosse il primo giorno. I due saranno anche preoccupati: naturalmente, portare un bambino nel mondo in tempi come questi non porta certamente serenità. Ma speriamo tutti che questa emergenza finisca il prima possibile e che la vita, il più presto possibile, torni alla normalità, nel frattempo tutto ciò che dobbiamo fare è restare a casa e cercare di non essere sopraffatti dall'ansia.Dopo che Vieri ha postato l’immagine su Instagram, è stata una pioggia di cuoricini e commenti di auguri. Tra i commenti “vip” quelli di Elena Santarelli, Vittorio Brumotti, Marco Borriello, Ciro Ferrara, Demetrio Albertini, Filippo Magnini e Nicola Savino.