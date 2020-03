Maurizio Battista : basta con le canzoni dal balcone e accusa la D’Urso

Il comicoha contestato queste canzoni che vengono fatte dai balconi in piena emergenza di Coronavirus e attacca il programma “”, che domenica sera ha dato spazio di nuovo a questi spettacoli dai balconi. Battista dice: “Passi la prima settimana, i primi giorni, ma stiamo vivendo un dramma, co’ ‘ste canzoni avete rotto il ca..zo”. “Siete come i runner”, dice l’attore nel corso di una diretta social. “Si parla di pagliacciate. Per uno che muore, ci sono famiglie che soffrono. Questi fanno la festicciola. Qui non c’è un caz…o da ride. Servirebbe un lutto nazionale. Pensi di alimentare il coraggio con queste cose? La D’Urso vive da un’altra parte. Prima parla coi dottori e poi fa fare le cantate. Ma dove viviamo? Sulla luna? Basta, lo proibirei”.

Il comico Battista è nella stessa idea di molti Vip, come Beppe Fiorello. “Queste parti ludiche non le fate. Non si fa così, lo trovo ipocrita, perché il mondo dello spettacolo è ipocrita, predica bene e razzola male. Ma che ca…zo stamo a fa’, non mi pare carino, me pare ‘na pagliacciata. Un’Italia soffre, è piena di dolore e questi si collegano e fanno la festicciola. Non mi pare giusto”.