Xiaomi Redmi Note 9S: lo smartphone nato per vincere

Svelato il nuovo componente della famiglia Redmi Note pronto a offrire performance straordinarie e un’esperienza d’uso senza precedenti. Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, dopo il grande successo della famiglia Redmi Note che ha superato i 110 milioni di unità vendute a livello globale, ha annunciato oggi Redmi Note 9S – il nuovo campione della fascia media nato per vincere. L’ultimo arrivato è dotato di un potente processore, un design simmetrico e sorprendente, un’eccezionale configurazione del comparto fotografico e di una batteria a lunga durata per offrire un’esperienza d’uso ineguagliabile, come i suoi predecessori.

Super performance grazie a un potente chipset e una batteria ad alta capacità

Dotato del potente chipset Qualcomm Snapdragon 720G, che si compone di una CPU octa-core con frequenza di clock massima di 2,3GHz, GPU Adreno 618 e tecnologia di elaborazione a 8 nm. Grazie alla sua avanzata tecnologia AI e ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, Redmi Note 9S offre un’esperienza utente senza precedenti.

Essendo il primo smartphone della serie Redmi Note ad essere dotato di un motore a vibrazione lineare sull’asse Z, consente un’accelerazione più rapida che si traduce in un migliore feedback tattile rispetto ai motori tradizionali.

La sua batteria ad alta capacità da 5020 mAh offre agli utenti un’alimentazione completa per tutto il giorno, anche durante un utilizzo prolungato. Inoltre, il dispositivo offre una ricarica veloce da 18W e viene fornito con un caricabatteria da 22,5W all’interno della scatola...