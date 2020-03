Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin in quarantena con i figli

Con l’emergenza del Coronavirustrascorre il tempo col compagno. La Toffanin infatti è stata fotografata dal settimanale “Nuovo” a Portofino mentre trascorre il tempo in famiglia: lei e il papà coccolano la secondogenita, la piccola Sofia Valentina, mentre il grande di casa, Lorenzo Mattia, li segue con la sua minimoto. Le foto risalgono probabilmente a prima del decreto che impone le attuali ristrettezze, ma comunque sembra che la Toffanin e Berlusconi abbiamo scelto la riviera Ligure come luogo per trascorrere la quarantena assieme ai figli.