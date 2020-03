Amanda Lear... chi dice che sono un’uomo è un’idiota

Amanda Lear durante un’intervista alha voluto chiarire le voci riguardo la sua persona: “Ancora? Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono un uomo è semplicemente un idiota”. “Ora, quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto. Due ore di se…so al giorno sono il massimo”.

Parlando del suo testamento ha raccontato: “Ho scritto il mio testamento e ho lasciato tutto il mio patrimonio ai miei gatti. Ne ho dieci, li amo più di ogni altra cosa e loro amano me. I miei gatti mi hanno salvato, sono stati i migliori medici per me, per questo ho deciso che sono gli unici meritevoli della mia eredità. I miei soldi andranno a una fondazione che ha l’unico scopo di occuparsi dei miei gatti quando non ci sarò più. D’altra parte, devo però aggiungere che amo spendere i soldi, ed è possibile che al momento della mia morte non ci sarà più molto. Ma si potranno vendere la mia casa, i miei quadri”.