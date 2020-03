Hero Fiennes Tiffin: Dopo After 2 vorrei girare il terzo e il quarto capitolo

In un’intervista a, attore idolo delle teen, che ha raggiunto la fama recitando il ruolo di Hardin nel teen movie ‘After', tratto dal romanzo omonimo di Anna Todd, risponde alle domande di Google, raccontando la verità sul suo nome e sulla sua vita privata. "Il mio cognome non ha il trattino perché i miei genitori non sono sposati", rivela l'attore che ha scelto di mantenere i cognomi di entrambi i genitori.

“Nel film ‘After' ho avuto il mio primo ruolo da protagonista. Abbiamo appena finito di girare il secondo capitolo e spero di farne un terzo e un quarto. E' stato molto divertente girare ‘After' e non vorrei che finisse mai. Josephine Langford è la co-protagonista di ‘After' ed è una grande attrice, guardate i suoi film.”

Scelto recentemente come testimonial del nuovo profumo maschile di Salvatore Ferragamo, l'attore ha posato per la campagna della fragranza chiamata semplicemente ‘Ferragamo': “All'inizio pensavo che passare dal recitare al posare come modello fosse un grosso cambiamento per me. In realtà ho capito che per me era proprio come stare sul set. Le due cose sono molto simili. La mia priorità resta la recitazione, anche se fare il modello è davvero molto divertente. Non mi posso lamentare.”