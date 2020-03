DOOM Eternal da oggi disponibile

Bethesda Softworks, una società di ZeniMax Media, ha annunciato che DOOM Eternal è disponibile da oggi sia in versione digitale che in copia fisica presso i rivenditori di tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia.



Sviluppato da id Software, DOOM Eternal è stato eletto Miglior gioco d’azione e Miglior gioco per PC all’E3 2019, ed è citato in più di 350 elenchi dei giochi più attesi del 2020. È il seguito diretto di DOOM, premiato nel 2016 come miglior gioco d’azione ai Game Awards.



“DOOM Eternal è il gioco più ambizioso mai creato dal nostro studio”, ha affermato Marty Stratton, produttore esecutivo di id Software. “La portata e le dimensioni della campagna e di BATTLEMODE testimoniano il talento e la passione di tutto lo staff di id Software. Realizzare DOOM Eternal è stata un’esperienza incredibile, e non vediamo l’ora che anche i giocatori provino sulla loro pelle l’emozione di quest’avventura epica.”



Sperimentate la travolgente arte del combattimento che vi metterà alla prova con nuove abilità e armi da padroneggiare nel titolo della serie DOOM più grande, veloce e coinvolgente di sempre. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una nuovissima colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, DOOM Eternal riesce nell’impresa di migliorare tutto ciò che i giocatori hanno amato di DOOM (2016), introducendo un sistema di combattimento migliorato, demoni vecchi e nuovi e armi potentissime in mondi incredibili e mai visti prima...