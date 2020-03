Arriva Animal Crossing: New Horizons

La felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità: così recita la risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU che, nel 2012, ha istituito la Giornata Internazionale della Felicità che si festeggerà domani, 20 marzo. Una data importante, dedicata non solo a un semplice stato d’animo, ma anche a un obiettivo che ogni essere umano si pone nel corso della sua vita. Una data che, non a caso, coincide con l’Equinozio di Primavera, quel momento dell’anno in cui si conclude la fredda stagione invernale per lasciare spazio ad alberi in fiore, temperature più miti e giornate più lunghe.

Un vero e proprio risveglio della natura che si può riassumere in una sola parola: felicità. Nonostante questo, la felicità nel mondo non sembra essere alla portata di tutti, basti pensare che l’Italia si è posizionata solo al 36° posto nell’ultima classifica del World Happiness Report. Da domani però, chiunque sia alla ricerca del proprio piccolo posto felice nel mondo avrà un alleato in più e potrà partire alla volta di un’avventura all’insegna della tranquillità e della gioia con il nuovo Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch.

Tutti quanti, almeno una volta nella vita, hanno sognato di mollare tutto e cominciare una nuova vita su un’isola lontana da tutto e da tutti. In Animal Crossing: New Horizons questo sogno diventa realtà grazie allo speciale Pacchetto isola deserta di Nook Inc. Giunti su un’isola deserta, i giocatori potranno rimboccarsi le maniche per iniziare una nuova vita, rendendola, con il passare del tempo, esattamente come desiderano: che sia decorando la propria casa, realizzando nuovi oggetti o personalizzandone l’aspetto oppure condividendo le proprie esperienze con gli amici. In questo angolo pacifico potranno rilassarsi senza pensieri, trovando un accogliente rifugio virtuale per tutti i momenti in cui si sentiranno giù di corda o schiacciati dalle preoccupazioni quotidiane...