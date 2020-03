Fiocco rosa per Morgan : è nata la piccola Maria Eco

Morgan è diventato. Dopo Anna Lou, la figlia che ha avuto dall’attricenel 2001, e dopo Lara, la figlia che ha avuto dai, nata nel 2012, il cantautore è diventato papà di Maria Eco, la figlia che ha avuto dalla sua attuale compagna. La bella notizia è stata comunicata ufficialmente da Ricc Frost, dj e amico di Morgan, che ha condiviso il seguente tweet: ”Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan.” Sul proprio profilo ufficiale “Instagram” e su “YouTube”, Morgan ha condiviso una canzone strumentale inedita intitolata “Ninna Nanna” dedicata, alla figlia appena nata.