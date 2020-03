Giuliana De Sio : ho contratto il Coronavirus

L'attrice Giuliana De Sio ha contratto ile lei stessa lo annuncia sul profilo di Facebook per giustificare la sua assenza dai social network. De Sio visse in isolamento e fu ricoverata in ospedale a Spallanzani a Roma per due settimane. Lo definisce il test più brutto della sua vita perché il senso di abbandono e una profonda solitudine sono stati aggiunti ai suoi problemi fisici, ma è riuscita a sconfiggere la malattia. Oggi è al terzo buffer negativo.

Il virus, che è stato contratto durante il tour teatrale di metà febbraio nel Nord, si è manifestato nel modo più virulento, causando anche polmonite e mancanza di respiro.«Questa felicità non c’è più – scrive nel post a corredo di una foto che la ritrae in riva al mare e sorridente – Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce ne parole per la mia narrazione dell’orrore. Nemmeno adesso ce l’ho, spero che in un secondo tempo troverò le parole e l’energia per descrivere l’invivibile e l’impensabile che mi torturano da settimane… sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournèe a meta febbraio».