Eleonora Incardona, la bellissima cognata di Diletta Leotta conquista i fan

Su Instagram ha quasi 340 mila follower, che crescono di giorno in giorno, alimentati dalle foto mozzafiato pubblicate nel suo profilo.è un volto nuovo e molto apprezzato dei social network, uno degli influenzatori più seguiti e rispettati. Chi la segue da tempo sa che Eleonora vanta tra i suoi contatti una delle donne più amate della televisione e dello sport italiano,. Tra i due c'è una grande amicizia ma non solo, perché anche Eleonora Icardona sembra essere la, l'affascinante fratellastro del giornalista di Dazn.Eleonora Incardona aggiorna costantemente i suoi seguaci con scatti eleganti ma seducenti da cui traspare tutta la sua femminilità. Ha partecipato a Miss Italia ed è un'assidua giocatrice di golf, una disciplina che la vede eccellere sulla scena nazionale., non mancano le opportunità che Eleonora Incardona non incanta i suoi seguaci con alcuni colpi, anche durante questi giorni di quarantena forzata per l'intero paese. Non è certo facile rimanere a casa, costretti tra le quattro mura, quando si è abituati a vivere una vita piena e vivace, fatta di serate di lusso e gite sociali. Tuttavia, anche gli influencer devono adattarsi a questo nuovo umore e sembra che Eleonora abbia perfettamente implementato ciò che il governo ha richiesto con il decreto dell'11 marzo, almeno secondo le immagini che condivide sui social media...