Adriana Volpe ha avuto un flirt con Fabio Testi?

Il gossip ricade su uno dei più forti concorrenti del Gip Vip,ha avuto un flirt con Fabio Testi? A nutrire la curiosità del pubblico sul passato sentimentale del presentatore e dell'attore è il settimanale Nuovo. È lo stesso regista che rilancia l'indiscrezione sui social media. Riccardo Signoretti condivide la pagina dedicata alla presunta storia tra i due concorrenti dellain cui spicca un titolo inequivocabile: “Adriana Volpe in gioventù ha amato pure Fabio Testi”.

Nella caption del post, il giornalista aggiunge: “Clamorose rivelazioni su Nuovo in edicola. Il manager dei Vip Chiesa Soprani ricorda: ‘Anni fa in una discoteca vidi la Volpe con Testi. Nel privè lei stava in braccio a lui e…”. Intanto, sia Adriana che Fabio sono al televoto insieme ad Antonella Elia questa settimana: saranno informati della notizia che li riguarda?