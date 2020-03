Al Gf Vip lite tra Valeria Marini e Antonella Elia : sono sdegnata e mi fa pena

Ancora una lite tra: «Sono sdegnata, mi fa pena». La sedicesima puntata è all’insegna della leggerezza, ma tra Valeria Marini e Antonella Elia non scorre buon sangue e anche durante la diretta le due donne non si sono risparmiate. «Mi dispiace si sia creata questa situazione – commenta Valeria Marini – io non porto rancore è lei che ce l’ha con me».

La showgirl stellare che durante la settimana lancia frecciatine all’Elia, durante la diretta della sedicesima puntata prova a smorzare i toni e far andare tutto in cavalleria. Tra le varie accuse la Marini ha spesso detto che la Elia prova solo grande invidia per la carriera che non ha mai potuto avere lei. Peccato però che come rivale c’è un osso duro, Antonella Elia che non ha peli sulla lingua. Pupo in particolare stuzzica Antonella proprio su questo tema che risponde così: «Io sono sdegnata perchè è pura ipocrisia. Non le invidio proprio niente. Anzi, mi fa anche un po’ pena. Mi dispiace vederla così disperata e contorta».