Clarissa Marchese ha partorito: è nata la piccola Arya

L'annuncio arriva con una foto sule mani direggono quella della piccola Arya. Per la coppia, che si è formata grazie al programma "", è la prima figlia. La bambina è nata a Miami, dove l'ex Miss Italia e l'ex calciatore vivono da tempo : “”, ha scritto sui social mamma Clarissa per annunciare l’arrivo della bimba. “” aggiunge Federico.

La coppia, anche tramite i social network, ha rassicurato i seguaci sulle condizioni di salute del Marchese e della neonata, che passeranno solo la prima notte in ospedale e poi torneranno a casa. I saluti dei seguaci (inclusi molti VIP come Gianni Sperti e Valentina Vignali) sono già arrivati ??copiosamente, e per ringraziare i nuovi genitori hanno condiviso l'audio dei piagnucoloni della bambina.