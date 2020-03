Gianfranco D’Angelo si è pentito di essere andato da Barbara D’Urso

Dopo qualche tempo, l'attore comicoammette di aver fatto un errore durante la sua visita al'anno scorso, una decisione che non avrebbe mai più preso. Angelo era andato da Barbara D'Urso dichiarando che era ancora costretto a lavorare a causa della sua pensione bassa: “– ha raccontato in un’intervista a “Libero” –”.

Voleva dire altro, ma poi è stato travolto dal circo mediatico: “Che lavoro da 55 anni, ho sempre lavorato, e rispetto ad altre persone la pensione che prendo non è alta. Mi hanno pregato di andare in tv, allora ci sono andato. Ma mi sono pentito, perché poi sono nati equivoci, gli opinionisti scatenano polemiche per fare ascolti. Mi sono trovato in mezzo ad accuse assurde: che mi lamentavo, che ci sono persone che percepiscono il minimo. Lo so bene anche io. Dico che non posso godermi quello che ho costruito. E basta”. Come per molti, anche a lui il coronavirus ha portato via temporaneamente il lavoro: “Dovevamo andare in scena il 24 marzo a Roma dopo essere stati a Torino. Ma è saltato tutto: Toscana, Calabria. I teatri chiudono a causa del virus”.