La modella di Playboy posa nuda in una moschea turca: Adesso rischia 3 anni di carcere

La super modella sexy Playboyritorna per la discussione. Dopo aver fatto arrabbiare sia il Vaticano che Israele con le sue foto di nudo, la nuova provocazione potrebbe costarle caro. Marisa Papen rischia fino a tre anni di prigione inper alcune foto audaci nei luoghi più famosi dello stato, ma soprattutto per quelli all'interno della moschea di Santa Sofia a Istanbul. Nella foto offensiva, la 27enne modella belga solleva il suo burqa, mettendo in mostra le sue parti più intime, all'interno della Basilica di Santa Sofia, l'iconica moschea ottomana che oggi ospita uno dei musei più famosi di Istanbul : «», dice in un’intervista al CEN News. «».Le foto risalgono al 2018, ma il pubblico ministero ha recentemente emesso un mandato di arresto per atti osceni e umiliazione pubblica della sovranità statale.. Marisa Papen si descrive come "uno spirito libero ed espressionista con un cuore selvaggio". Insieme alla fotografa australiana Jesse Walker, due anni fa è andata in Turchia per un servizio fotografico. La polizia turca è stata allertata e si è presentata nel loro hotel a Istanbul il giorno dopo che i due hanno lasciato la città.Altre foto di nudo, come si può vedere sul suo profilo, la ritraggono nella parte orientale dello stato turco, nella regione della Cappadocia. Ma non è la prima volta che la modella si ritrova nel mezzo di questi scandali. Alla fine di novembre 2018 è stata denunciata insieme al suo fotografo per atti osceni in un luogo pubblico e offesa dalla confessione religiosa: aveva posato nuda in Vaticano con un crocifisso gigante. Lo stesso vale per la foto completamente svelata sullo sfondo del muro occidentale in Israele. E fu anche imprigionata e poi liberata in Egitto, per posa nuda di fronte al Tempio di Karnak a Luxor.