Chiara Nasti e le unghie a tema Coronavirus : il web insorge

Chiara Nasti è al centro del web dopo aver pubblicato storie su "" in cui mostra le unghie decorate a tema "". "Non preoccuparti. Non farti prendere dal panico" è la didascalia usata dache, a modo suo, ha cercato di inviare un messaggio di solidarietà verso le regioni più colpite da: «».

I seguaci, tuttavia, non hanno apprezzato le unghie esposte da Chiara Nasti, sebbene l'influencer abbia cercato di spiegare che era solo un modo per esorcizzare la paura del coronavirus: «Siccome sono molto ipocondriaca, stavolta sono tranquilla: quello che sarà, sarà. Prendiamo tutte le precauzioni possibili. Dovete vedere le unghiette che mi sono fatta, coi batteri. Fate finta che l’ho preso anche io. Tranquilli, supereremo anche questa». La Nasti non ha per ora risposto alla critiche dei social, decisamente contrariati dal gesto di «cattivo gusto» dell’influencer.