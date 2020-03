Michelle Hunziker incinta? Se arriva il quarto figlio va bene

Michelle Hunziker è stata ospite di Piero Chiambretti a "" durante l'intervista raccontando la sua vita sia sul lavoro che sulla vita familiare. Le sue tre figlie -la rendono una mamma a tempo pieno.racconta ad Aurora quando è nata che era bella, aveva un bocchino a forma di cuore. Sole è nata con un parto naturale, mentre Celeste era podalica e doveva avere un parto cesareo. Quando nascono, senti di aver raggiunto il massimo nella tua vita.

Poi continua e orgogliosamente dici che essere una madre: “È una cosa bella. La gravidanza è un momento di beatitudine totale” anche se il gossip la dà spesso e volentieri pronta ad una nuova gravidanza, la quarta in questo caso: “Il fatto che vogliono che io sia mamma è altrettanto bello”.

Fai attenzione però, non abbassare mai la guardia! In effetti, Michelle ha chiarito che il desiderio di espandere ulteriormente la famiglia va bene: Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci? Il suo messaggio sul diventare madre si trasforma così in un appello di fondamentale significato: “Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno. La maternità va oltre. È un messaggio che voglio mandare a chi purtroppo non riesce ad avere figli. Si può essere mamme o papà di ogni creatura.”.

Aurora è fidanzata con Goffredo Cerza, da loro Michelle sogna un matrimonio e, perché no, anche dei nipoti: “Pensate che bello diventar nonna ora. I nipoti, dicono, sono la cosa più bella al mondo”. La showgirl con un sorriso radioso e con lo stesso splendore risponde a una controversia che l'ha coinvolta in passato, alla nascita della sua seconda figlia nel 2013. Molti non hanno accolto con favore il suo ritorno in televisione cinque giorni dopo il parto : “Allattavo a casa, poi mi tiravo il latte, poi venivo a lavorare e tornavo ad allattare la sera. Ma ogni donna ha i suoi tempi, non volevo insegnare nulla a nessuno. Io stavo da Dio e sono tornata a lavorare.”