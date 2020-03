Rodrigo Alves ha avuto una cotta per Daniele Pompili? Pare proprio di sì! A parlarne apertamente è l'ex fidanzato di Floriana Secondi al sito iGossip.it. C'è stato per caso del tenero tra i due? Ecco cosa ha dichiarato Pompili.

«Domenica Rodrigo Alves è tornato in tv da Barbara D’Urso e sono rimasto scioccato - ha detto Daniele a iGossip.it - quando ho notato che è diventato donna. Lui è diventato donna per me! Io e lui eravamo usciti diverse volte lo scorso anno, dopo esserci conosciuti in disco a Roma, ed era sempre stato molto carino, simpatico e allegro con me. Avevo accettato diversi suoi inviti a cena e poi a casa sua a Roma».

«Alla terza volta ci aveva provato spudoratamente con me – ha proseguito Daniele – e si travestiva da donna, ma io gli dissi: “Sono un ragazzo molto aperto e non bigotto, ma non rappresenti la mia tipologia di persona che mi interessa. Se diventassi donna ancora ancora…”».

Il web influencer ha poi concluso: «E lui mi rispose: “Allora diventerò donna per te”. Mi mandava sempre messaggi del tipo: “Daniele amore, voglio diventare donna per te, però tu devi essere solo mio. Devi essere il mio maschio”. E poi ancora: “Come sei bello, per te sarò la tua donna. Ho voglia di te. Mi manchi”. Io poi gli dissi: “Senti Rodrigo hai fatto tutto da solo! Hai frainteso, lasciamo perdere. Basta!”».

La socialite britannica replicherà all'attore e modello calabrese?