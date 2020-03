CASTLEVANIA: SYMPHONY OF THE NIGHT mobile

CASTLEVANIA: SYMPHONY OF THE NIGHT DEBUTTA SU IOS E ANDROID. Il fedelissimo porting di questo iconico videogioco in stile gotico permetterà ai giocatori mobile di rivivere sui loro dispositivi iOS o Android tutta l’atmosfera di uno degli episodi più acclamati della serie Castlevania. Il rilascio della versione mobile di Castlevania: Symphony of the Night celebra l’imminente messa in onda della terza stagione della serie animata di grande successo di Netflix.

Per la prima volta i fan avranno la possibilità di giocare a questo celebre classico della serie Castlevania sui loro dispositivi mobile. I giocatori potranno immergersi nella perfetta emulazione di Castlevania: Symphony of the Night in concomitanza con l’inizio della Terza Stagione della Serie Castlevania su Netflix che verrà trasmessa dal 5 di marzo.

Grazie alla conversione di alta qualità realizzata da DotEmu, Castlevania: Symphony of the Night riproduce su piattaforme mobile la stessa esperienza di gioco della versione console e include una grafica e una colonna sonora allo stato dell’arte. Ulteriori caratteristiche includono:

Completo supporto per il controller

Possibilità di riprendere il gameplay da diversi salvataggi

Sblocca gli obiettivi come riconoscimento per le dure battaglie affrontate

Disponibile in sei lingue: Italiano, Inglese, Giapponese, Tedesco, Francese e Spagnolo

La colonna sonora originale di Castlevania: Symphony of the Night, assieme ad altre 11 iconiche colonne sonore di Castlevania è disponibile su Spotify e su altri servizi musicali di streaming...