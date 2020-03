Gesturi : Il 15enne Luigi Busia muore, è precipitato con un trattore in un dirupo

Un incidente è costato la vita a, morto all'età di 15 anni.riferisce che il ragazzo èmentre era nel suo mondo, quella campagna che aveva sempre conosciuto. Il quindicenne tragicamente scomparso a a, nonostante la sua giovane età. I suoi genitori, allevatori e imprenditori vengono distrutti, così come sua sorella. La tragedia si è verificata nella campagna di Gesturi, nel sud della, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto su una scogliera con un trattore. Luigi Busia stava viaggiando su una piccola strada interpoderale quando finì fuori dalla strada in una profonda scogliera tra cinque e dieci metri.

Il trattore si ribaltò schiacciando Luigi e poi finendo contro il muro di un ovile, abbattendolo. Furono i membri della famiglia a far scattare l'allarme. I carabinieri e gli operatori sanitari sono arrivati ??sul posto con il salvataggio in elicottero. Nonostante le difficoltà dovute al terreno accidentato, l'elicottero è riuscito ad atterrare e i medici hanno immediatamente raggiunto il quindicenne, cercando di rianimarlo, ma non c'era nulla da fare.