Tommaso la terrorizza : Michelle Hunziker si spaventa davanti i follower...

La bellaè molto presente sui social media, infatti tra post e storie, adora condividere le notizie di lavoro e i momenti della sua vita privata con i suoi seguaci. Di ritorno dalle Maldive, dove ha trascorso alcuni giorni con le sue amiche in nome del mare e del relax, ha ripreso la sua attività di influencer. Video in corso per promuovere i prodotti ed ecco che arriva il marito. La tenda della casa ha divertito i fan. Mentre la presentatrice stava parlando ai suoi seguaci, da lontano suo marito pensava di fare uno scherzo gridando: "Bu". Quindi Michelle saltò giù dalla sedia terrorizzata. Il sipario ha divertito i fan e ha sottolineato la comprensione che c'è nella coppia.