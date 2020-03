Costanza Caracciolo mostra il pancione su Instagram e fa il pieno di like

Costanza Caracciolo sta aspettando il suo secondo figlio dopo la figlia Stella, ha deciso di fare una foto ai suoi seguaci con un pancione. La buona notizia era stata data dallo stessa nel sesto mese die ospite del salone "Verissimo", diretto da Silvia Toffanin :“”.

Costanza Caracciolo, come dimostra lo scatto pubblicato sui social media seguito dalla didascalia "Aspettandoti", cioè "Ti aspetto" è bellissima con le sue forme morbide come futura madre, che è confermata dai numerosi commenti entusiasti anche da amici VIP come, solo per citarne alcuni, Irene Capuano, Margherita Zanatta, Cristina Marino, Benedetta Mazza, Paola Iezzi ed Elena Barolo.