Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non stanno più insieme : Cosa è successo?

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si salutarono. Fudiffuso nelle ultime ore. Anna ha affidato il suo "segreto" a una storia di. Da quanto riferito ai suoi seguaci, la storia tra lei eda un po '. Ecco perché i due non si vedevano da molto tempo, ecco perché aveva deciso di uscire di casa. : “”, ha detto Anna Tatangelo confermando la voce circolata nelle ultime ore. Peccato, quando una storia finisce c’è sempre molta tristezza…Poco dopo la storia di Anna, su Instagram è arrivata anche quella di Gigi D’Alessio: “Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”, le stesse identiche parole.“È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”, ha chiuso D’Alessio. Si tratta di un comunicato che i due hanno deciso di diffondere insieme. Gigi D’Alessio è stato protagonista di recente di “Una storia da cantare” al fianco di Enrico Ruggeri. Per il momento i due sembrano sereni, ma è ovvio che dal di fuori non si possa giudicare. Staranno sicuramente soffrendo entrambi.ma poi, dopo un periodo di separazione, sono tornati insieme e le cose tra i due sembravano andare liscio. Ma le apparenze ingannano. E la loro storia era sbagliata. Così hanno deciso di porre fine alla loro storia.