Maria De Filippi da Fabio Fazio : Mio fratello mi sparò con un fucile

Maria De Filippi è stata ospite diin "Che tempo che fa" in uno studio vuoto. Da Fazio ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo lavoro e alla sua adolescenza che hanno coinvolto anche suo, attuale CEO di Fascino. Maria De Filippi ha raccontato a "Che tempo che fa" di aver visto suo fratello di sette anni come un mito, che ha sempre voluto stare con lui nella sua stanza e che ha persino rubato i suoi maglioni.

Ma un giorno accadde un episodio che la colpì profondamente, letteralmente: "Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con un fucile ad aria compressa, perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi ha detto se entri ti sparo, mi ha sparato con una Diana 16 un fucile. Mio padre era a un cacciatore. Ho un buco in fronte, mi ha preso con un pallino, mi ha ferito ma non è successo niente, se mi prendeva l’occhio era grave."