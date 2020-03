A Live non è la D’Urso il gestaccio di Asia Argento a Claudia Gerini

Asia Argento commenta in diretta sulla condanna didopo le accuse di violenza e stupro, il produttore rischia fino a 25 anni di prigione.è stata uno dei primi accusatori di Harvey Weinstein e sostenitore del movimento #metoo. A "Live non è la D’Urso"l'attrice commenta con gioia la sentenza, ma quando D’Urso le mostra un video di tutti i personaggi che l'hanno accusata nel tempo di aver approfittato della situazione, reagisce in modo abbastanza esplicito.

Tra i VIP che non credono alle parole di Asia Argento c'è Claudia Gerini che ha detto all'epoca: «Penso che uno si possa prendere tutto il tempo che vuole per denunciare. Magari è strano e può dare adito ad ambiguità, se ricevi dei favori negli anni o se collabori in modo sostanziale, magari facendo distribuire alcuni film. Quindi reiteri, continui nel corso degli anni, ad affiancarti a questa figura».

A queste parole Asia Argento fa il dito medio in diretta e Barbara D’Urso le chiede il motivo di questo gesto: «Lei è stata con questo Lombardo che è quello che mi ha portato nella villa di Weinstein, dopo il mio stup….o non ho più fatto film con lui. La Gerini stava con Lombardo, il lacchè anzi il pappone di Weinstein che portava non le prosti…ute ma le ragazze che volevano fare cinema. Io ce l’ho molto con lei che era una mia amica»