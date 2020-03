Live non è la D’Urso : Sylvie Lubamba ha avuto una storia con Pietro Delle Piane

In questo periodo il fidanzato di, Pietro delle Piane, è al centro del gossip. A Live dopo il faccia a faccia con Fiore Argento, arriva un'altra vecchia conoscenza..., che ha fatto una rivelazione che farà ancora discutere:

La showgirl continua la storia aggiungendo altri dettagli e dicendo che le foto sono state scattate ma non hanno mai visto la luce in nessuna rotocalco, un punto che secondo Sylvie ha lasciato infastidito Delle Piane. Dice di averlo aiutata a sfondare il mondo dell'intrattenimento per portarla con sé a una festa: “Ci hanno fotografati ed ecco che escono le foto però lui uscì infastidito perché nelle foto risultò il mio fidanzato e non come Pietro delle Piane”. La fine della relazione - sempre su ciò che ha detto Sylvie Lubamba - arriva perché dopo qualche tempo si rende conto che Pietro sarebbe stato con lei solo per apparire. Non è tutto, un altro dettaglio che unisce mette un velo inquietante sulla storia: “Ci stavamo confrontando per una banale discussione, lui mi ha tirato una sberla. La risposta di Pietro conferma solo che tra i due ci fu una ‘storiella’, mentre per le violenze di cui parla Sylvie: “Sono delle cose gravi, cosa può fare la tv! Se non ha le prove io mi riserverò di agire per vie legali”.