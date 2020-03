Incidente Velletri : scontro tra camion ed auto, morto 85enne

Incidente stradale con esito fatale a. Accadde sulla via Appia dove un camion e un'auto si scontrarono per ragioni da accertare. In condizioni critiche per l'automobilista, non c'era nulla da fare, morì in seguito al grave trauma riportato dopo che l'auto che stava guidando rimase bloccata sotto il camion, un Iveco. In particolare, l'incidente è avvenuto intorno alle 10:40 di lunedì 2 marzo all'altezza del chilometro 42 dell'Appia Nuova. I soccorritori sul posto sono stati allertati dai pompieri che hanno tirato fuori dall'auto l'autista, una Mercedes. Per l'uomo, un, non c'era nulla da fare, morì prima di poter essere trasportato in ospedale.

Il camionista, un cittadino italiano di 31 anni, si è fermato per chiedere il pronto soccorso. L'uomo sarà sottoposto a test alcolici e tossicologi rituali. Le dinamiche dell'incidente devono essere accertate, sul posto per ricostruire l'incidente, i carabinieri della stazione di Velletri e quelli dell'unità operativa Radiomobile dell'azienda veliterna. Affidato all'autorità giudiziaria, il corpo dell'85enne è stato trasferito al Policlinico Tor Vergata.