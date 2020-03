Coronavirus : Prima vittima nelle Marche a Fano

La prima vittima del Coronavirus nelle Marche è registrata. Laè un "uomo di 88 anni", dice la regione. L'ottantenne aveva "malattie passate". Il pensionato è morto lunedì mattina all'ospedale di Santa Croce di Fano. "È stato ricoverato in ospedale il 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie e si è rivelato positivo per il tampone". "Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari, continuiamo a lavorare per affrontare l'emergenza con il massimo impegno." Lo ha detto il presidente della regione. Nel pomeriggio Luca Ceriscioli, alle 16.30, a Palazzo Raffaello, sede della Regione, terrà una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza del