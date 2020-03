15enne tenta rapina con una pistola finta : Carabiniere spara e lo uccide

Un 15enne è statodurante un tentativo di rapina: l'agente era in abiti civili e, secondo quanto riferito da Il Mattino, ha sparato alla testa e al petto della vittima. Il ragazzo, ieri sera tardi, si è avvicinato con la faccia coperta e su uno scooter guidato da un complice di 17 anni, tirò fuori una finta pistola di metallo e, puntandola sulla testa del soldato, cercò di rubare il prezioso orologio che aveva al suo polso. Secondo le prime ricostruzioni, l'agente era libero dal servizio che fornisce nella provincia di Bologna e non indossava l'uniforme: si è qualificato e sparato immediatamente tre colpi con la pistola. Le indagini sono ancora in corso, coordinate dalla Procura e affidate ai carabinieri dell'Unità investigativa del comando provinciale. Il procuratore Simone De Roxas è intervenuto sul posto. L'attacco è avvenuto nell'area del lungomare.

La vittima è morta in ospedale poco dopo l'attacco. All'alba, il pronto soccorso è stato devastato dalla rabbia dei parenti del quindicenne. Il servizio è stato sospeso e i pazienti sono stati trasferiti in reparti e altri ospedali. Asl Napoli 1 Centro ha reso noto che i danni erano tali da non consentire di continuare a fornire assistenza ai pazienti in condizioni di sicurezza. "Un fatto molto grave per il quale esprimo solidarietà a tutti i nostri dipendenti che ancora una volta sono stati vittime di insulti e minacce e hanno continuato ancora una volta, nonostante tutto, a fornire assistenza ai pazienti", ha commentato il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, che durante l'ispezione nell'ospedale del vecchio centro ha riscontrato "i gravi danni a mobili e attrezzature" e "l'assenza di condizioni sanitarie" determinate da quanto accaduto.

Durante la notte, mentre il diciassettenne che era sullo scooter con la vittima veniva ascoltato dai carabinieri, quattro colpi di pistola furono sparati ad altezza umana contro il quartier generale del comando provinciale dei carabinieri di Napoli. Secondo fonti investigative, gli autori sarebbero due persone su uno scooter. Esistono due ipotesi del gesto (ma sono in corso indagini): o una minaccia contro i militari o un avvertimento diretto per i familiari del complice di 17 anni ritenuto responsabile per aver permesso che fosse il più giovane a compiere il tentativo di rapina.