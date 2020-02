Marco Torre è il nuovo Direttore Generale della Fondazione Toscana G. Monasterio

Lada domani 1° di marzo ha il nuovo Direttore Generale . E’ ilche subentra al dott. Luciano Ciucci Luciano Ciucci, Commissario dell’Ente da alcuni mesi e che è stato in questa carica per 6 anni. Il Dr. Torre, 43 anni, massese, è stato Direttore Amministrativo della Fondazione negli ultimi 6 anni e prima Direttore del Personale e Coordinatore Amministrativo dell’Ospedale del Cuore di Massa; nella sua carriera, in particolare, ha promosso e coordinato molti progetti portati avanti dall’Ente, sia per lo sviluppo di attività sanitarie specifiche, che - e soprattutto - nel settore delle tecnologie. La Fondazione Monasterio - è noto - è un Ente istituito dalla Regione Toscana e dal CNR: nelle sue sedi di Pisa (appunto nell’Area della Ricerca CNR) e di Massa (Ospedale del Cuore, forse meglio noto come OPA) svolge attività sanitarie specialistiche nella cura delle patologie cardiache e polmonari (oltre ad una rilevante attività di diagnostica di medicina nucleare, TAC e RM) ed attività di ricerca, innovazione sperimentazione in tali ambiti.

L’Ente è stato fondato dal Prof. Luigi Donato e costituisce una realtà di eccellenza che negli anni ha conseguito risultati in ambito clinico estremamente positivi, con costanti riconoscimenti di apprezzamento da parte dei pazienti. “Sono particolarmente lieto dell’incarico ricevuto –dice il dottor Marco Torre - e ringrazio il Presidente della Regione, l’Assessore Saccardi ed il Presidente del CNR per la fiducia che ripongono nella mia persona. Proprio perché conosco bene la nostra struttura, sento tutta la responsabilità del ruolo che vado ad assumere, ma so di poter contare sul supporto costante di tutti i colleghi, proprio come è stato per chi mi ha preceduto. In questi anni la Fondazione è cresciuta: ne è cresciuta la dimensione, la rilevanza clinica ed il credito istituzionale, in ambito sanitario e di ricerca.

A me il compito di portare avanti la nostra missione, tracciata dal Prof. Donato, una missione che coniuga la cura centrata sul paziente, la ricerca traslazionale, la formazione e l’innovazione tecnologica.” Gli fa eco il Dr. Ciucci che, esprimendo particolare soddisfazione per la nomina del Dr. Torre, afferma: “Marco è sicuramente la persona che saprà portare avanti al meglio i progetti in corso e, soprattutto, dare ulteriore slancio alle potenzialità dell’Ente. Lo conosco da anni ed io e tutti i colleghi, ne abbiamo costantemente apprezzato le capacità personali, la competenza professionale e la passione. E sappiamo che sotto la sua guida la Fondazione conseguirà ulteriori risultati di grande soddisfazione”.