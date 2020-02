L'APEX 2020 di Vivo rivela una visione futuristica

Il Super Unibody Design e l’Edgeless Display offrono un’esperienza visiva straordinaria, con caratteristiche fotografiche innovative che spostano avanti i confini per gli smartphone del futuro. Vivo presenta oggi la terza generazione del proprio concept smartphone APEX, l’ APEX 2020. Conosciuto per le sue iconiche innovazioni, APEX 2020 si basa sul successo delle precedenti generazioni al fine di offrire tecnologie ancora più all’avanguardia, mostra anche la continua ricerca da parte di vivo di un’estetica sbalorditiva. Questo prodotto di punta rappresenta un importante passo avanti nel campo degli effetti visivi, grazie alla profonda conoscenza di vivo sia del settore degli smartphone sia dei consumatori. APEX 2020 dimostra concretamente quanto vivo sia impegnata a esplorare il design degli smartphone del futuro.

APEX 2020 è dotato di un display FullView senza bordi a 120° che elimina i bordi laterali e la cornice dalla vista frontale. Equipaggiato con la In-Display Camera e il vivo Wireless Super FlashCharge 60W, APEX 2020 ha un design Super Unibody che significa senza aperture; il telefono incorpora inoltre una struttura di tipo cardanico nella telecamera principale, dotata di uno zoom ottico continuo 5x-7,5x. Questa caratteristica mette in mostra le ultime creazioni di vivo e i progetti futuri dell’azienda, volti ad offrire straordinari effetti visivi e a migliorare in futuro la produzione di immagini fotografiche.

Harry Hong, Product General Manager di vivo ha dichiarato: “APEX non è mai solo un mero ‘concept phone’ . È una creazione che va oltre qualsiasi precedente esperienza portata dalla tecnologia mobile. Attraverso APEX 2020 siamo orgogliosi di vedere come la visione di vivo prende vita, cioè quella di un’azienda di tecnologia che che continua a spingere sempre più in là i confini della tecnologia mobile ed esplorare ciò che è al di fuori dell’ordinario. Dimostra anche la nostra ambizione nel voler realizzare le nostre aspirazioni passo dopo passo. vivo continuerà ad implementare le tecnologie innovative di APEX, consentendo a un numero crescente di consumatori di sfruttare queste tecnologie”...