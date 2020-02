Coronavirus, Matteo Salvini : Con Conte non si riparte, questo governo non è adatto

In una conferenza stampa alla Camera, il leader del Carroccioha rilanciato l'idea di un governo di solidarietà nazionale, per affrontare l'epidemia di, con il sostegno della Lega. Salvini è appena stato ricevuto dal Presidente della Repubblica al Quirinale. L'incontro era stato richiesto ieri per telefono dall'ex ministro degli Interni : "".

E sugli effetti dell' emergenza coronavirus : "Con i governatori siamo d'accordo che bisogna tornare alla normalità con le riaperture e il rilancio dell'economia. È necessario però che il governo abbia voce chiara e univoca. Al Quirinale stamattina porterò le richieste delle categorie produttive perché siamo preoccupati dei danni economici, non vediamo prontezza e coerenza e allo stesso presidente della Repubblica porterò il raccapriccio per chi, invece di unirsi, apre inchieste contro i medici che sono in prima linea."