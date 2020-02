Coronavirus, i contagiati sono 528 e 14 le vittime : In Lombardia 37 guarite

Questi sono i numeri dati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli per fare il punto della situazione sulin Italia. Il numero più alto di infetti è ancora registrato in, dove secondo Borrelli 305 persone sono state infettate e 37 sono guarite. "È un'ottima notizia - ha detto - che conferma le cose che ho detto ieri riguardo alla percentuale di guarigioni. Rispetto a questi dati, esiste anche una convalida dell'Istituto Superiore di Salute, sugli infetti. In totale, abbiamo 528 positivi le persone e di queste 474 sono in cura, sono ancora positive, mentre la stragrande maggioranza - 278 persone - sono in isolamento a casa e non hanno bisogno di cure e ricoveri. Abbiamo 159 ricoverati in ospedale con sintomi e 37 in terapia intensiva ". Per quanto riguarda i dettagli per regione, 305 sono i casi trovati in Lombardia (37 recuperati), 98, 97, 11, 3, 2, 1e 1

Stamattina anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto una panoramica della situazione: i comuni colpiti dalle infezioni rappresentano lo 0,1 percento del totale, mentre le persone in quarantena rappresentano lo 0,089% della popolazione totale e il territorio italiano in isolamento lo 0,01%. Riferendosi all'Associazione stampa estera Di Maio ha aggiunto che su un totale nazionale di 301.000 km quadrati i territori isolati rappresentano lo 0,5% del territorio lombardo (0,04% del territorio nazionale), in Veneto lo 0,2% del territorio (0,01% del territorio nazionale). Complessivamente lo 0,05% del territorio nazionale è interessato. È possibile circolare in tutti i 7.904 comuni tranne i seguenti: in Lombardia, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano; in Veneto, Vò Euganeo.