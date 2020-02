Coronavirus, sul web le brutte battute del Sud: Non si affitta ai settentrionali

Dopo il primo scoppio in Italia delin Lombardia nella zona di, con altri casi poi in, arrivò la '' del: sui social media, meme e segni ironici circolavano da giorni , per ribaltare gli stereotipi più classici degli italiani, il razzismo dei settentrionali verso sud. Con un cartello "", per imitare quegli annunci (purtroppo veri) in cui i proprietari di case si sono rifiutati di dare alloggio a coloro che venivano dal Sud. Ci sono quelli che lo prendono come un gioco, ma anche quelli che intendono mettere in pratica misure per arginare l'arrivo dei settentrionali nel sud.

Sebbene ci siano anche molti studenti del sud che vivono nel Nord e che potrebbero ritornare la casa per alcuni mesi di fronte al pericolo del virus, rischiando di portare qualsiasi infezione. Non è ancora chiaro se il cartello sia ironico o autentico, ma il dibattito tra gli utenti infuria sui social media. "Dopo che noi nordisti puri abbiamo dato il benvenuto ai meridionali (principalmente criminali) a braccia aperte dagli anni '50 in poi, ora è il momento di restituire il favore!", scrive qualcuno. "Per una volta, noi meridionali possiamo dire la famosa frase:" ma 'n sti nord, perché non stanno a casa loro invece di rompere le balle nel sud !? ". Tu scherzi ".