Giorgio Manetti contro Gemma Galgani... ormai non la crede più nessuno

I tempi dell'intesa romantica tra Giorgio Manetti esono davvero lontani, e questa volta l'ex cavaliere, che era già tornato sulla questione, lancia un netto commento contro la signora. "", secondo l'uomo che è stato il protagonista di una delle pagine più parlate diinsieme alla torinese. Al settimanale ", dopo essere stato molto vicino a Gemma Galgani, oggi riserva alcune critiche per lei, infatti Giorgio ritiene che il tempo impiegato per la trasmissione sia un po' 'troppo: ““.

L'ex cavaliere ha anche spiegato perché, ha lasciato “Uomini e donne”: “La De Filippi mi ha concesso sempre molto spazio, ho potuto dimostrare qual è la mia vera personalità. A un certo punto ho sentito il bisogno di dire basta, non ero più a mio agio. Non riuscivo più a esprimermi, a farmi capire, non soltanto dal pubblico in studio. Anche il pubblico a casa percepiva cose di me che non erano vere”.