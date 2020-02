Vittorio Sgarbi fuori dai programmi Mediaset dopo la lite con Barbara D’Urso

La disputa condurante "" perè costata cara. Il critico d'arte è stato ospite nella trasmissione e ha avuto un duro confronto con la D'Urso. Sgarbi parlando degli ospiti, ha sottolineato che una presenza femminile ospite è stata "" e quindi ha rivolto la stessa accusa a Barbara, scatenando il primo tumulto e chiudendo con un "". Barbara ha cercato di cacciarlo, ma alla fine era lui che la voleva mandare via dal suo programma: “”.

Tanta eccitazione non ha portato a buoni risultati perché secondo i rapporti di "The International Post", Mediaset avrebbe deciso di bloccare Sgarbi, tenendolo lontano dalle reti del gruppo. Vittorio Sgarbi già la sera di martedì 24 doveva essere presente da Nicola Porro ma alla fine è misteriosamente scomparso, così come da Chiambretti che non lo ospiterà in studio. Sembra che Sgarbi sia molto triste per questo, dato che si è sempre schierato a fianco della compagnia.