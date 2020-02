Paura Coronavirus : crolla a terra al bar, ma nessuno lo aiuta

È successo fuori da un bar a, un uomo anziano, probabilmente aveva solo bevuto un bicchierino di troppo e crolla a terra dopo essersi allontanato barcollando dal club. Gli altri clienti lo stanno guardando e solo alla fine una persona nota l'uomo anziano e corre a dargli una mano, per portarlo via dalla strada. Lo riporta, è sgomento perché non riceve alcun aiuto. Perché tutto avviene di fronte all'immobilità dei clienti. "Perché nessuno si è mosso per aiutarlo?" La risposta è stata scoraggiante: "Eh, no, se mai lo sapessi, con il virus intorno ...". La psicosi, oltre a insinuarsi nelle farmacie e nei supermercati, corrompe quindi anche quel senso di solidarietà e aiuta che proprio in tempi di crisi dovrebbero diventare più acuti, diventare più forti della paura, per sconfiggerlo davvero.

Nel frattempo, la donna di 76 anni è risultata positiva al Coronavirus e ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale cittadino è morta all'ospedale di Treviso. La Regione Veneto lo ha reso noto. La donna anziana è morta intorno alle 18.00 nell'unità di terapia intensiva di Ca 'Foncello. Colpita da gravi malattie passate, era stata ricoverata in ospedale, risultando successivamente positiva per Covid-19. È morta di complicazioni respiratorie nelle ultime ore.