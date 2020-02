Come proteggere la tua Smart TV: i consigli di Panda Security

La recente evoluzione della TV grazie alle tecnologie “smart” ha trasformato radicalmente il dispositivo in un portale di intrattenimento. Navigazione Internet, on demand, internet tv, streaming, multimedialità, social network permettono oggi un’ampia interattività. Tanti vantaggi ed un problema apparentemente non percepito: come un qualsiasi pc, il dispositivo è collegato costantemente alla nostra rete locale, con un indirizzo IP privato, in grado di scambiare dati bidirezionalmente con i server remoti. Come un qualsiasi pc dunque la smart tv va protetta poiché potrebbe diventare porta di accesso ai nostri dati, alle nostre informazioni.

Il report del FBI del 2019, in occasione del black Friday dove le smart tv sono tra i prodotti più acquistati, ha messo in guardia tutti gli utenti denunciando apertamente il pericolo: “Un hacker potrebbe non essere in grado di accedere al tuo computer, ma è possibile che la tua TV non protetta possa offrirgli un modo semplice per creare una backdoor attraverso il router” scrive l’FBI nel rapporto. Il Bureau indica anche una serie di vulnerabilità che vanno a minare la privacy degli utenti: ad esempio telecamere e microfoni integrati, optional di cui un pirata informatico potrebbe servirsi.

Ad inizio 2019, alcuni hacker hanno dimostrato la fragilità del servizio di streaming Google Chromecast che permetteva a terze parti di riprodurre da remoto un qualsiasi video di YouTube. Oltre a irriguardosi criminali, bisogna ricordare la class action che ha portato alla condanna dell’azienda Vizio (industria di smart tv) che – per aver raccolto segretamente i dati di visualizzazione dei propri clienti – ha dovuto pagare una multa di 2 milioni e duecentomila dollari.

La possibilità da parte degli hacker di infettare questi apparecchi con virus e malware in grado di violare il sistema operativo è reale. Questo consentirebbe ai cybercriminali l’accesso a tutti i nostri dati condivisi con la smart tv, la possibilità di spiarci o addirittura utilizzare la tv come hub per un attacco informatico verso ad altri apparecchi.