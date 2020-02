Sandra Milo a Vieni da Me : sotto le coperte sono felicissima

Sandra Milo è stata la prima ospite intervistata danell'episodio di, oggi lunedì 24 febbraio 2020. Raccontandosi attraverso le domande che sono apparse sul muro del programma, Sandra Milo ha raccontato gran parte della sua vita privata con Caterina Balivo, mostrandosi a cuore aperto, per rispondere alla domanda "", Ha spiegato:

Durante la lunga intervista con Caterina Balivo, Sandra Milo (che ha recentemente confessato di essere stata picchiata ai microfoni di domenica in) ha poi commentato le sue imitazioni fatte in passato da Virginia Raffaele in televisione, non apprezzate dalle sue figlie (Debora Ergas, inviata da The Life Live, prima di tutto) : A me dispiace quando una donna dice delle cose su un’altra donna. Per arrivare al successo si fa molta fatica. Tu, Caterina, sai bene quant’è difficile fare carriera

Poi la Balivo le ha chiesto come mai il figlio Ciro non se l’è presa per l’imitazione della Raffaele, Sandra Milo ha risposto ironicamente: “Ciro è più generoso con le donne!”.